Verfolgungsjagd im Stadtgebiet

Bessere Nahversorgung für Föhren

Föhren. Sprichwörtlich über sieben Brücken musste die Föhrener Bürgermeisterin Rosi Radant zusammen mit den Investoren Rewe und Bäckerei Die Lohner's gehen, bis endlich die Bagger anrücken konnten und damit den Baubeginn für ein neues Nahversorgungszentrum in Föhren markierten. Neben Supermarkt und Bäckerei zieht Frisörmeisterin Andrea Simon mit ihrer "Haarkunst" in das neue Gebäude, das bis Mitte/Ende 2021 am Ortseingang in der Bekonder Straße fertiggestellt sein soll.