Saisonstart bei den Sauriern

Bewaffneter Raubüberfall in Trierer Baumarkt

Stadt Trier. Am Samstagmorgen sorgte ein bewaffneter Raubüberfall für Aufregung in einem Baumarkt im Trierer Stadtteil Euren. Gegen 10.15 Uhr stürmte ein maskierter junger Mann in den Markt in der Nikolas-Theis-Straße. Mit einer Pistole bewaffnet bedrohte er das Personal und forderte Geld. Das Personal händigte eine noch unbekannte Menge an Bargeld an den Täter aus. Ein…