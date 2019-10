Preis für Tierschützer

Polizei zieht schrottreifen Schrott-LKW aus dem Verkehr

Trier. Bei einer Verkehrskontrolle am Montag, 28. Oktober, in Trier hat die Polizei einen Schrott-LKW aus dem Verkehr gezogen, der zahlreiche Mängel aufwies. So war unter anderem die Bremsanlage des Transporters kaputt.