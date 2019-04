Schwerverletzter Fahrer nach Überschlag auf Acker

Der 20-jährige Fahrer eines BMW 3er Coupés ist am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr auf der L33 bei Burbach schwer verunglückt. Nach Polizeiangaben war der PKW von Burbach kommend in Richtung Nimshuscheid unterwegs. Am Ortsausgang von Burbach verlor der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve nach Polizeiangaben offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW schleuderte nach links in den Graben und überschlug sich auf einer Strecke von rund 100 Metern mehrfach im Acker, bevor er wieder auf den Rädern zum Stillstand kam.

Am Unfallort eintreffende Firstresponder konnten den schwer verletzten Fahrer noch vor Eintreffen der Feuerwehren und weiterer Rettungskräfte aus seinem zerstörten PKW befreien. Da in der Erstmeldung laut Einsatzleiter Willi Schlöder von eingeklemmten Personen die Rede war, rückten die Feuerwehren aus Burbach, Balesfeld, Neidenbach Malbergweich sowie die Feuerwehreinsatzzentrale Kyllburg an.

Der schwer verletzte Fahrer musste nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber Christoph 10 in ein Krankenhaus geflogen werden. An seinem PKW entstand Totalschaden. Die L33 war während den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für rund eine Stunde komplett in beide Richtungen gesperrt.