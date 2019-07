Bundescup „Spielend Russisch lernen“ 2019 am Eifel-Gymnasium

Hundewelpen aus Garten gestohlen

VG Hermeskeil. Unbekannte haben am Samstag, 6. Juli, zwischen 00.30 Uhr und 6.30 Uhr zehn Hundewelpen aus einem Garten in der Nagelstraße in Hermeskeil gestohlen.Die Welpen waren in einem geeigneten Gehege in dem Garten untergebracht. Nach bisherigen Ermittlungen kann angenommen werden, dass der oder die Täter am Tattag mit einem Lieferwagen unterwegs waren und den Garten zuvor ausbaldowert haben. Die…