Influencer forsten auf

In aller Herrgottsfrühe haben sich die Youtuberin und der Schauspieler am 10. März in Utscheid getroffen, um dort den ganzen Tag im wahrsten Sinne des Wortes zu „ackern“: „Wir sind heute hier, weil wir es toll finden, was Plant my tree macht und weil wir zeigen wollen, dass wir am meisten bewegen, wenn jeder was macht“, meint Yvonne Pferrer.

Am Waldweg im Utscheider Ortsteil Rußdorf haben sie auf einem 21.000 Quadratmeter großen Areal kräftig aufgeforstet und 450 Eichen, Buchen und Ulmen gepflanzt. Sören Brüntgens, der Gründer von Plant my tree, ist begeistert: „Wahnsinn, wie toll die zwei angepackt haben. Kurzerhand hat auch das Management und der Bruder von Jeremy mitangepackt. 13 Jahre lang habe ich das alles allein gemacht. Ich freue mich über so viel Zuspruch und engagiertes Mitmachen. Wenn es so weitergeht, werden wir in diesem Jahr noch die eine Million Marke knacken.“ Das erklärte Ziel von Plant my tree ist es, so viele Bäume wie nur möglich in ganz Deutschland anzupflanzen und damit einen nennenswerten Beitrag zum aktiven Klimaschutz zu leisten.