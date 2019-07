Segeltörn auf dem Ijsselmeer

Die Schüler der Klasse 10a vom staatlichen Eifel-Gymnasium Neuerburg sind gemeinsam zu einem Segeltörn aufgebrochen und haben viel erlebt. Die Teilnehmerinnen Hannah Roppes, Hannah Reuter und Johanna Hermes berichten:

"Nach einer ca. fünfstündigen Busfahrt kamen wir in Enkhuizen, unserem Ausgangshafen an, wo unser Segelschiff schon auf uns wartete. Am folgenden Tag wurden bereits die Segel gesetzt und nach den ersten Einführungen ins Segeln allgemein durch unseren Matrosen starteten wir unsere Reise in Richtung Texel, welche sich in der Nordsee befindet. Der darauffolgende Dienstag wurde zum Erkunden der Insel mit dem Fahrrad und einer langen Pause am Strand genutzt. Dabei konnte unsere gute Laune auch nicht von einigen Sandstürmen und unfreiwilligen Badegängen getrübt werden. Nach dem Aufenthalt am Strand radelten wir zurück zum Segelschiff und hatten mit der zweiten Nacht auf Texel den längsten Aufenthalt in einem Hafen. Auf der Durchreise nach Medemblik stoppten wir auf fast offener See und hatten die Möglichkeit, im Ijsselmeer baden zu gehen. In der Stadt selbst machten wir einen Rundgang und testeten das beste Eis Hollands. Den Abend verbrachten wir, wie viele Abende dieser Woche, mit Kartenspielen. Nach einer stürmischen Nacht brachen wir zurück nach Enkhuizen auf, wo wir unseren Segeltörn mit einem gemeinsamen Restaurantbesuch mit unserem Matrosen und unserem Skipper beendeten. Als wir unser Gepäck am nächsten Morgen vom Schiff in den Bus gebracht hatten, besuchten wir zum Abschluss den Efteling Park bevor wir zurück nach Hause aufbrachen."

(red).