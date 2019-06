Fahrer lässt Auto in Waschanlage zurück

Hillesheim. Erst verkeilte ein Fahrer sein Auto in einer Waschanlage, danach ließ er es stundenlang dort stehen. Ein 70-jähriger Fahrer fuhr am Samstag, 15. Juni, gegen 10.50 Uhr, mit seinem Auto in die Waschanlage einer Tankstelle in Hillesheim. Dabei verkeilte er sein Fahrzeug dermaßen in der Waschanlage, dass er nicht mehr ohne Weiteres herausfahren konnte,…