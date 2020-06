Anschlussstelle Prüm gesperrt

Banküberfall geklärt

Boos. Der Banküberfall am 21. Februar 2017 auf eine Filiale der "Kreissparkasse Mayen" in Boos ist jetzt durch die Trierer Kripo geklärt worden. In diesem Zusammenhang konnte auch ein Überfall am 1. Februar 2017 auf eine Filiale der "Kreissparkasse Bitburg-Prüm" in Oberkail geklärt werden. Das teilt die Kriminalpolizei Trier mit.

