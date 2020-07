Bürgerpreis für Schüler AG

2019 wurden die Guten Seelen gesucht - die Menschen, die stets zur Stelle sind, wenn helfende Hände gebraucht werden, die immer anpacken und sich vor Ort ehrenamtlich engagieren. Getreu ihrem Motto "Jeder Kann die Welt verbessern - auch du!" engagiert sich die 20-köpfige AG "Kinder helfen Kindern" aus Schülern der Kaiser-Lothar-Realschule plus, für bedürftige Kinder.

Während der AG-Zeit stellen die Schüler Waren her und verkaufen diese bei Schulveranstaltungen. Der Erlös aus dem Verkauf wird an unterschiedliche soziale Projekte gespendet, die sich für Kinder einsetzen. So organisierten die Schüler zum Beispiel einen Segeltörn für zwei austherapierte krebskranke Kinder, oder sie unterstützen den Verein Auryn in Trier, der sich um Kinder, deren Eltern psychisch erkrankt sind kümmert, finanziell.

Daher erhielten die Schüler der AG Mitte Juni die Auszeichnung für herausragendes Engagement in der Kategorie U21. Landrat Joachim Streit, MdB Patrick Schnieder und Ingolf Bermes, Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, würdigten die ehrenamtlichen Leistungen der Schüler mit dem Deutschen Bürgerpreis 2019 sowie einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Die Preisverleihung in der Kategorie U21 fand noch vor der offiziellen Preisverleihung des Deutschen Bürgerpreises 2019 statt, da mit den Sommerferien für einige Teilnehmer der AG ein Schulwechsel stattfindet.