Ein Sommer der Unterhaltung

Der Prümer Sommer gehört zu den Highlights im Prümer Veranstaltungskalender und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher von nah und fern in die Karolingerstadt. Bereits zum 28. Mal wird die Veranstaltung nun ausgerichtet. Vom 30. Juni bis zum 22. August wird für Musikliebhaber unterschiedlicher Musikrichtungen beste Unterhaltung angeboten. Die Besonderheit dabei ist: alle Veranstaltungen sind wie immer kostenlos.

"Der Prümer Sommer ist inzwischen eine sehr beliebte Tradition", so die noch amtierende Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy. "Es ist immer wieder schön, wie viele Menschen in diesen Wochen zum Feiern nach Prüm kommen." Auch Manfred Schuler, der sich gemeinsam mit seinem Team um die Organisation kümmert, ist voller Vorfreude: "Wir haben auch in diesem Jahr wieder ein ausgewogenes Programm zusammengestellt. Besonders freue ich mich darüber, dass wir am Eröffnungstag wieder den Hahnplatz nutzen können. Auch wird es nach zweijähriger Pause ein Oldtimertreffen geben"

.Mit einem verkaufsoffenen Sonntag, großem Straßenfest, Oldtimertreffen, Trödelmarkt und Krammarkt startet der "Prümer Sommer" am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr in der gesamten Innenstadt. Auf der Bühne am Tiergartenplatz begeistert das 12. Jugend-Musik-Festival seine Zuhörer. Musikalischer Höhepunkt des Tages ist das große Eröffnungskonzert des Sinfonischen Blasorchesters Bitburg-Prüm auf dem Hahnplatz ab 19 Uhr.

Auf der Live-Bühne am Prümer-Sommer-Platz sorgen dann ab dem 4. Juli bis zum 22. August jeden Donnerstag zahlreiche Künstler für Stimmung. Bei der diesjährigen Veranstaltungsreihe sind mit dabei: "The Bombshells", "Cowboy Bob and Trailer Trash", "Firlefanz", "Achtung Baby", "Helene - Die Helene Fischer Tribute-Show","Juke Box Hero" und "BMP". Am Donnerstag, 1. August, präsentiert der WochenSpiegel zudem ab 19.30 Uhr "Marley's Ghost"". Die Band präsentiert die großen Songs von Bob Marley.