Feiern zu den Hits von Bob Marley

So wie der Prümer Sommer ein fester Bestandteil des Veranstaltungsjahres der Karolingerstadt ist, so ist auch der WochenSpiegel ein fester Bestandteil des Prümer Sommers. Bereits seit 23 Jahren präsentiert der WochenSpiegel jedes Jahr eine Show auf dem Prümer Sommer-Platz. "Marley's Ghost" sorgt an diesem Abend mit den größten Hits von "Bob Marley" für Unterhaltung.

Mit ihrer mitreißenden, authentischen und unerreichten Energie, transportiert die Band nicht nur die Musik und die vielen großen Songs Bob Marleys, sondern auch seine Message. Der "King of Reggae" wird von Sebastian Sturm verkörpert dessen unverwechselbare Stimme ihm schon oft in seiner musikalischen Laufbahn den Ruf einbrachte, die "deutsche Stimme Bob Marleys" zu sein. Marley's Ghost steht für energetischen Reggae voller Herzblut und Leidenschaft, die jeder Fan des "King of Reggae" zu schätzen wissen wird. Die Musiker spielen seit vielen Jahren gemeinsame Tourneen, die sie kreuz und quer durch Europa und sogar nach Jamaika, der Wiege des Reggae, gebracht haben. Dabei haben sie sich in der Szene durch ihre enorme Spielfreude und Leidenschaft einen Namen als herausragende Live-Band gemacht.

Der Eintritt auf dem Prümer-Sommer Platz ist wie immer frei. Im Kinderprogramm gibt es an diesem Tag ab 18 Uhr Zauberei mit dem "Affentheater Solingen".

Neben der Prümer Sommer-Bühne freuen sich auch die Mitarbeiter des WochenSpiegels an ihrem Stand über zahlreiche Besucher. Wer will, hat hier auch die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel mit tollen Preisen teilzunehmen.

Infos zum restlichen Programm auf dem Prümer Sommer gibt es unter: www.pruemer-sommer.de