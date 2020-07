Grenzlandschau 2021 wird verschoben

Wiedereröffnung: Wittlicher Genussmarkt startet

Wittlich. Der Wittlicher Genussmarkt geht nach der Corona-Schließung wieder an den Start. Dort ist der Name Programm. Seit dem Ausbruch der Corona Pandemie durften spezielle Märkte nicht durchgeführt werden. Auf dem Marktplatz in Wittlich eröffnet die Stadt Wittlich am Samstag, 11. Juli, von 11 bis um 16 Uhr wieder den Genussmarkt. Einheimische und Besucher…