Grenzlandschau meldet "Volles Haus"

Die große internationale Prümer Handelsmesse öffnete ihre Pforten am Samstag, 27. April und konnte dazu zahlreiche Prominente aus Wirtschaft und Verwaltung beim obligatorischen Messerundgang begrüßen. Bis zum 1. Mai, zeigten rund 170 Aussteller aus Deutschland, Belgien, Luxemburg und Österreich Neues und Bewährtes aus Handwerk, Handel, Industrie und Landwirtschaft. Zahlreiche Organisationen und Einrichtungen informierten die interessierte Gästeschar über ihre Betreuungs-, Pflege- und Hilfsangebote. Die Deutsche Bundesbank war ebenso vertreten wie die Volksbanken, Raiffeisenbanken und die Sparkassen. Es gab darüber hinaus zahlreiche Vorträge und Sonderveranstaltungen zu den Schwerpunktthemen "Gesundheit" und "Energie".

In diesem Jahr gab es nach langer Pause wieder ein Festzelt, sodass Veranstaltungen und Konzerte - zusätzlich zur Mehrzweckhalle - gleich an zwei Orten angeboten werden konnten. Im neuen "Wingels Festzelt" fanden zahlreiche Veranstaltungen statt, die auf positive Resonanz stießen.

Die Verantwortlichen um Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy und Ausstellungsleiter Georg Sternitzke freuen sich sehr über den positiven Zuspruch der GLS 2019. "Ich höre nur Positives über die Grenzlandschau. Die Aussteller und Besucher zeigten sich sehr zufrieden über den Verlauf der Messe. Und somit sind wir auch vollends zufrieden," so die Prümer Stadtbürgermeisterin. 20.200 zahlende Gäste aus der Großregion konnte das GLS-Team an fünf Messetagen begrüßen. "Nach der GLS ist vor der GLS", so kommentierte Mathilde Weinandy am 1. Maifeiertag. Also geht's gleich schon wieder los mit den Vorbereitungen zur GLS 2021.

Foto: S.Schröder