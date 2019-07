Illegal Müll entsorgt

Unbekannte lösen Radschrauben an Autos

Gerolstein. Im Bereich Gerolstein kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Fällen, in denen Unbekannte Radschrauben an geparkten Autos gelöst haben. Wie der Polizeiwache Gerolstein erst am gestrigen Dienstag, 23. Juli, bekannt wurde, kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Vorfällen mit gelösten Radschrauben im Bereich Gerolstein. Zuletzt wurden am Montag, 22. Juli, zwischen 9 und 16.30 Uhr,…