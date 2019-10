Mit über drei Promille festgefahren

Windböe erfasst Motorrad - Fahrer schwer verletzt

Strotzbüsch. Ein Motorradfahrer verlor bei starken Windböen die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Ein 80 Jahre alter Motorradfahrer aus München befuhr am Sonntag, 29. September, gegen 11 Uhr, die B 421 von Strotzbüsch in Richtung Hontheim. An der Kreuzung zur L 52 wollte er nach links in Richtung Lutzerath weiterfahren. Dabei wurde das Zweirad…