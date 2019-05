Müllberg im Prümer Wald entsorgt

Prüm. An einem Wald- und Wanderweg oberhalb des Stadtwaldes Prüm haben bislang unbekannte Täter illegal Hausrat entsorgt. Der Müll wurde dort in sogenannten "Big Packs" abgelegt. Darin befinden sich u. a. eine Matratze, ein WC-Sitz, ein Gartenschlauch sowie ein Untergestell eines Kinderwagens. Weiterhin befinden sich an der Ablagestelle ein zerbrochener Katzenkratzbaum und Plastikverpackungen mit der Aufschrift "Raiffeisen". Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. 06551/942-0 oder per e-mail unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

