Neue Entwicklungen am St. Joseph Krankenhaus

Unter anderem konnte Korth den Umbau der chirurgischen Ambulanz vorstellen. Hier können die ankommenden Patienten nun parallel an zwei modernen Schaltern aufgenommen werden. Außerdem folgt demnächst ein sehr aufwändiger Umbau der Operationssäle. In einem weiteren Gespräch mit Monique Heinzen, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, wurde deutlich, dass das Krankenhaus noch weit mehr Projekte auf den Weg gebracht hat. "Ich sehe sehr positiv in die Zukunft", so Heinzen. Die Röntgenabteilung wird von drei zusätzlichen Fachkräften unterstützt und neben Gefäßchirurgen, Neurochirurgen und einer HNO-Ärztin wird demnächst auch wieder ein Augenarzt am Krankenhaus tätig sein. Streit und Reuschen machten nochmals deutlich, wie wichtig die Prümer Klinik für die gesamte Region sei. Die Gesprächspartner wollen auch zukünftig in engem Kontakt bleiben.