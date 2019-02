Prinzenproklamation in Bleialf

Bleialf. Am Samstag, 9. Februar, haben die Narren in Bleialf ihr Prinzenpaar in der Galasitzung im Saal proklamiert. Prinz Sven I. und seine Prinzessin Katharina II. stammen aus dem Haus Negenborn. Der Bleialfer Prinz ist Schreiner und liebt es an Autos zu schrauben. Katharina ist Bäckereifachverkäuferin und reitet gerne. Begleitet wird das Prinzenpaar in der Session von Herold Sven (Spoo) und Zofe Viola. Termine: 16.02.2019 um 20:11 Uhr Karnevalsparty mit KamelleKapelle und Tänzen im Saal Zwicker-Hell 24.02.2019 um 14.11 Uhr Kinderkappensitzung mit Proklamation des Kinderprinzenpaar im Saal Zwicker-Hell 02.03.2019 um 15:11 Uhr startet der Karnevalsumzug. Anschließend Mega Party mit den Dompiraten im Saal und großem Zelt beim Zwicker-Hell.Am Samstag, 9. Februar, haben die Narren in Bleialf ihr Prinzenpaar in der Galasitzung im Saal proklamiert. Prinz Sven I. und seine Prinzessin Katharina II. stammen aus dem Haus Negenborn. Der Bleialfer Prinz ist Schreiner und liebt es an Autos zu…

weiterlesen