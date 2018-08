STIHL Magnesium Druckguss begrüßt neue Azubis

Der erste Tag startete mit einem Kennenlernen des neuen Arbeitsgebers, den ersten Ansprechpartnern und natürlich der Azubi-Kolleginnen und Kollegen, die fortan den neuen Lebensabschnitt miteinander teilen dürfen. Horst Kootz ist zuständig für die technische Ausbildung bei STIHL. Nach seiner Begrüßung informierte er die Newcomer darüber, welche Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen für Auszubildende bei STIHL bestehen und welche Erwartungen das Unternehmen an sie hat. Er stellte den Ablauf der Einführungstage vor. Es wurden Themen wie "Arbeitssicherheit und Umweltschutz" und "Das Miteinander bei STIHL", ein Crash Kurs "Wirkungsvoll präsentieren" und die rechtlichen Grundlagen des Ausbildungsvertrages vermittelt. In Gruppen erkundeten die neuen Auszubildenden zwölf Fachbereiche des Unternehmens, um dann allen die Erkenntnisse in einer Abschlusspräsentation darzulegen. Der Aktionstag beim STIHL Händler Servatius & Ehlenz dürfte allen Azubis gefallen haben, denn dort lernten sie die STIHL Sortimente kennen und demontierten unter Anleitung eines Sachkundigen eine Motorsäge. Nach den Tagen voller Informationen starten die neuen Auszubildenden gut vorbereitet in das Arbeitsleben.

Die neuen Auszubildenden sind: Industriemechaniker: Niklas Hack, Felix Krames, Florian Schadewald. Mechatroniker: Oliver Gasper, Michael Dickes Werkzeugmechaniker: Eugen Ertus, Andre Hauptmann, Lorenz Knoll Gießereimechaniker: Dennis Igelmund, Kay Müller Fachkraft Lagerlogistik: Lea Wawers Maschinen- und Anlagenführer: Imanuel Nadeswaran Industriekauffrau: Katharina Jonas DHBW-Student: Simon May

Das STIHL Magnesium Druckgusswerk bietet zurzeit 43 jungen Menschen eine zukunftsorientierte Ausbildung in neun Berufen an. Die Bandbreite reicht dabei von dualen Studiengängen über Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, Mechatronikern, Industriemechanikern, Werkzeugmechanikern, Gießereimechaniker, technischen Produktdesignern, Maschinen- / Anlagenführern bis hin zu Industriekaufleuten. STIHL setzt auf Ausbildung und passt das Ausbildungsangebot den betrieblichen Bedarfen an.

Foto: STIHL Magnesium Druckguss