Verkehrsunfall mit drei Verletzten bei Olzheim-Knaufspesch

Zum Unfallhergang kann nach ersten Ermittlungen gesagt werden, dass der aus Richtung Prüm kommende PKW im Verlauf einer Rechtskurve vermutlich die Gegenfahrbahn erreichte, weshalb es zur Kollision kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Beim Unfall wurden eine Person schwer- und zwei Personen leichtverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt für zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Prüm und Olzheim, insgesamt drei Rettungswagen mit Notarzt, Rettungshubschrauber, Master-Straßenmeisterei Prüm und die Polizei Prüm.

