"Wechselfallenbetrug" in Prüm: Zeugen gesucht

Zwei bisher unbekannte Täter kauften in einem Geschäft in der Prümer Teichstraße einen Geschenkartikel mit einem 200-Euro-Schein. Nachdem das Wechselgeld überreicht wurde, traten die Täter von dem Kauf zurück und verlangten den 200-Euro-Schein zurück. Das Wechselgeld gaben die Täter allerdings nicht in voller Höhe zurück. Dies bemerkte die Verkäuferin erst, nachdem die Täter das Geschäft bereits verlassen hatten.

Die beiden Täter sollen ca. 30 Jahre alt und vermutlich Südosteuropäer sein. Einer der Männer soll Angaben zufolge klein und dick sein und eine graue Jogginghose und eine blaue Basecap getragen haben.

Die zweite Person war etwas größer, schlank, und dunkelhaarig.

Die Polizei Prüm sucht etwaige Zeugen der Tat: Wer kann Angaben zur Identität der oben beschriebenen Personen machen? Wer hat sich zur oben genannten Zeit in der Teichstraße in Prüm aufgehalten und verdächtige Wahrnehmungen bezüglich Personen oder Fahrzeugen festgestellt? Hinweise werden an die Polizei Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten.

red