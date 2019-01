Winterwetter führt zu teils schweren Unfällen

In Folge des morgendlichen Wintereinbruchs mit starkem Schneefall ereigneten sich am Montag (28. Januar) im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion mehrere Verkehrsunfälle mit zum Teil erheblichem Personenschaden.

So stießen gegen 7.50 Uhr auf der B 421 kurz vor Stadtkyll Pkw zusammen, als ein aus Richtung Kronenburg fahrender Pkw auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle verlor und frontal in den entgegenkommenden Pkw stieß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Insassen blieben unverletzt.

Gegen 7.15 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall zwischen Prüm und Weinsheim. Ein 28-Jähriger, der in Richtung Weinsheim ungterwegs war, kam ins Schleudern und stieß mit dem Gegenverkehr zusammen. In dem entgegenkommenden Auto saßen zwei Personen im Alter von 28 und 50 Jahren, die leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher musste ins Krankenhaus gerbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Ein dritter Unfall geschah gegen 7.40 Uhr, als eine Autofahrerin in Willwerath beim Abbiegen auf Grund der Fahrbahnglätte gegen einen entgegenkommenden Pkw fuhr. Es blieb glücklicherweise bei Sachschaden.

Auf der L 5, zwischen Lasel und Nimshuscheider Mühle, kam es gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein Opel kam, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn, in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Audi. Die Fahrerin des Opels wurde durch die Feuerwehren Schönecken, Feuerscheid und Prüm mit hydraulischem Rettungsgerät aus ihrem Fahrzeug befreit und nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel. 06551/942-0 oder pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.