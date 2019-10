Heute um 06:19 Uhr wurde der Brand einer Lagerhalle in Speicher gemeldet. Es handelt sich um eine Halle am Stadtrand von Speicher, in der Holz gelagert wird. Die Löscharbeiten dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist kein Personenschaden entstanden. Über die Schadenshöhe und die Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen.