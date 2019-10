Mann fährt Jahrzehnte ohne Führerschein

Kölsche Weihnacht: Paveier und Gäste spielen im Stadttheater

Euskirchen. In der Mitte der Adventszeit machen die Paveier mit ihrem Weihnachtskonzert »Paveier und Gäste« Station im Stadttheater Euskirchen. Die Kölschen Weihnachtskonzerte der Paveier haben längst einen festen Platz in den Herzen des rheinischen Publikums gefunden. Zusammen mit befreundeten Künstlern zeigt die kölsche Kultband hier am Donnerstag, 12. Dezember in Euskirchen ihre andere,…