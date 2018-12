Sportplatz in Speicher neu gepflastert

Sternsingeraktion startet in St. Laurentius

Bad Neuenahr-Ahrweiler. So viele Sternsinger hat die Pfarrkirche St. Laurentius sicherlich in ihrer fast 750-jährigen Geschichte noch nicht gesehen. Fast 500 Jungen, Mädchen und ihre Begleiterinnen und Begleiter feierten hier am Freitag, 28. Dezember gemeinsam mit Weihbischof Jörg Michael Peters, Jugendpfarrer Martin Laskewicz und Dechant Jörg Meyrer sowie Pfarrer Christian Adams die bistumsweite Eröffnung der Sternsingeraktion.