Unfall-Fahrer flüchtet aus Pick-Up

Speicher. Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen schweren Verkehrsunfall auf der K39 zwischen Speicher und Orenhofen. Die Feuerwehren aus Speicher und Orenhofen fanden an der Unfallstelle einen Toyota Pick-Up vor, der rund 50 Meter weit in den Wald geschleudert worden war. Brems- und Schleuderspuren im Bereich der Unfallstelle nach zu urteilen, war der schwere Pick-Up nach einer Rechtskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung herabgestürzt. Das Fahrzeug mähte bei seinem Sturz in den Wald mehrere kleinere Bäume um, bevor es zwischen Hecken und Bäumen auf der Fahrerseite im Wald zum Liegen kam. Die herbeigeeilten Rettungskräfte fanden allerdings niemanden mehr im Fahrzeug vor. Auch der Einsatz einer Wärmebildkamera brachte die Feuerwehrleute nicht weiter und führte nicht zum Auffinden des Fahrers. Da das Fahrzeug auf einen US-Amerikaner zugelassen ist, wurde auch die Military-Police aus Spangdahlem alarmiert, um gemeinsam mit der Polizei Bitburg weitere Ermittlungen durchzuführen und den flüchtigen Fahrer zu finden. Im Einsatz waren am frühen Sonntagmorgen 21 Kräfte der Feuerwehren aus Speicher und Orenhofen zusammen mit dem Notarzt aus Trier-Ehrang, das Malteser Hilfswerk aus Welschbillig und das DRK aus Speicher.

