»Auf einen Techniker wartete ich vergebens«

Hilken und Mons kämpfen für Cochem

Cochem. Am Samstag, 28. Juli, treten Meersburg in Baden-Württemberg und Cochem in der SWR-Fernsehsendung "Stadt-Land-Quiz" gegeneinander an. Auf Cochemer Seite bilden Altbürgermeister Herbert Hilken und Stadtführer Karl-Josef Mons das Expertenteam.

