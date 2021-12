Naschen und Flutopfern helfen

Schmidt. »Wir verkaufen täglich ein bestimmtes Gebäck, dessen Erlös wir komplett an Flutopfer spenden«, erklärt Michaela Braun, Inhaberin der Bäckerei Loch in Schmidt. Auch Trinkgelder der Mitarbeiter gehen an den guten Zweck. Die Hilfsaktion läuft in der ganzen Vorweihnachtszeit - Anfang Januar sollen drei Familien im Schleidener Tal dann den Geldsegen erhalten.»Wir verkaufen täglich ein bestimmtes Gebäck, dessen Erlös wir komplett an Flutopfer spenden«, erklärt Michaela Braun, Inhaberin der Bäckerei Loch in Schmidt. Auch Trinkgelder der Mitarbeiter gehen an den guten Zweck. Die Hilfsaktion läuft in der…

