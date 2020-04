Erneuter Waldbrand in Heimbach

Das größere Feuer fraß sich nach Mitteilung von Christian Blumenthal, Pressesprecher der Heimbacher Feuerwehr, rund 50.000 Quadratmeter durch den Wald und wurde zusätzlich durch den aufkommenden Wind vorangetrieben. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Hans-Paul Kruppert waren insgesamt 135 Feuerwehrleute aus dem gesamten südlichen Kreisgebiet im Einsatz. Über enge und verzweigte Waldwege musste ein Pendelverkehr zur Wasserversorgung geführt. Ein Hubschrauber erkundete die Lage. Die Forstbehörde unterstützte die Feuerwehr durch detaillierte Ortskenntnisse, die DLRG durch die Versorgung der Einsatzkräfte mit Essen und Getränken.

Waldbrandkonzept greift

"Es zeigt sich, dass unser Waldbrandkonzept greift", so die Heimbacher Einsatzleitung. Nach einer Überprüfung der weitläufigen und steilen Einsatzstelle sowohl durch einen Hubschrauber als auch eine Drohne konnten die Nachlöscharbeiten gegen Mitternacht beendet werden. Die Feuerwehr Heimbach brach in der Nacht wiederholt zu Kontrollfahrten auf und wird am Dienstag, 21. April, zu Aufräumarbeiten an die Einsatzstellen zurückkehren. Bereits am Ostersonntag, 12. April, hatte die Heimbacher Feuerwehr einen Waldbrand löschen müssen.

Brand auf der Burg Satzvey

Bereits am Sonntagabend, 19. April, wurde gegen 23.15 Uhr ein Brand auf dem befriedeten Besitztum der Burganlage Satzvey gemeldet. Ein Anwohner hatte auf dem hinteren Gelände der Anlage einen Feuerschein wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Die löscharbeiten dauerten bis zum frühen Montagmorgen, 20. April, bis gegen 2.30 Uhr an. Die beiden Brandherde betrafen eine Bäckerei und eine direkt angrenzende Scheune. Die Gebäudeteile sind nicht mit der Burganlage baulich verbunden. Laut Mitteilung der Polizei gereit aus bislang noch ungeklärter Ursache der hintere Teil einer Bäckerei in Brand. Das Feuer sprang auf eine direkt angebaute Scheune über. Die Bäckerei wurde durch das Feuer zerstört. Das Dach der Scheune brannte völlig nieder. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Brandermittler der Polizei werden die Brandursache untersuchen.