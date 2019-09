Heckenbrand bedrohte Wohnhaus

Dichter Rauch stieg am Mittwochnachmittag, 18. September, in einem Wohngebiet in Hasenfeld auf und lockte zahlreiche besorgte Anwohner aus ihren Häusern. In unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses im Birkenweg brannte eine Hecke lichterloh. Die gesamte Stadtfeuerwehr Heimbach rückte zur Brandbekämpfung aus. Dabei konnte durch das rasche Vorgehen der rund 50 Einsatzkräfte unter Leitung von Stadtbrandinspektor Josef Blumenthal das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus erfolgreich verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.