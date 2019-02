Jetzt fleißig für Pascal Metzger voten

Er schreibt seine eigenen Songs, die von Emotionen, Liebe, Leben und Hoffnung handeln. Seinen ersten Auftritt mit diesen Liedern hatte er beim Regional-Finale des SchoolJams in Köln, das als Deutschlands größtes Nachwuchsbandfestival gilt. Und er gewann es, obwohl er als einziger Solokünstler gegen neun andere Bands antrat. Durch seinen Sieg katapultierte sich Pascal mit seinem Song »EVA«, den er für ein Mädchen aus Bayern geschrieben hat, in das Online-Voting.

Voting beginnt

Und das startet am Donnerstag, 21. Februar. Es gilt, sich dort gegen die zwanzig Besten Deutschlands durchzusetzen. Die besten fünf des Votings kommen ins Bundesfinale nach Frankfurt, weitere drei werden von der Jury ins Finale gewählt. Pascal Metzger: »Doch um ins Finale zu kommen, benötige ich eure Hilfe! Bitte votet für mich auf der Internetseite des großen Musikportals bonedo.de Vielleicht sehen wir uns dann im großen Finale auf der Hauptbühne der weltweit größten Musikmesse in Frankfurt ... « Zudem hat er als PASCAL seine erste Single auf YouTube veröffentlicht, »Scheinbar Unscheinbar« heißt sie. »Ich möchte, dass ich mit meiner Musik etwas mache, was ein bisschen für immer bleibt«, so der Traum von Pascal Metzger aus Vlatten.