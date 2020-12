Mit Pascal Metzger durch die Nacht

Willing to College Course Work? We are here to provide you with the highest quality content at the lowest rates, so do not hesitate. Life in college Dargeboten werden seine Songs in einem persönlichen Akustik-Set, bildlich dargestellt durch pure und natürliche Videoaufzeichnungen. Die Premiere wurde mit dem Song »Leben leben« gefeiert. In nun regelmäßigen Abständen werden bis Mitte Januar die Videoclips auf Metzgers YouTube-Kanal »pascalsmusik« veröffentlicht. Abgerundet wird das Projekt mit einer EP, bestehend aus den »Session«-Songs, die vorrausichtlich Ende Januar 2021 digital erscheinen wird. Mehr hierzu findet man auf YouTube unter: www.youtube.com/pascalsmusik

Pascal Metzger ist ein deutscher Singer-Songwriter aus Heimbach. Seine musikalische Reise begann mit einer Gitarre als Weihnachtsgeschenk. Mit seiner Teilnahme am Casting zum School-Jam, dem größten Nachwuchsbandfestival in Deutschland, nahm die musikalische Reise von Pascal Metzger gehörig an Fahrt auf. Im Sommer 2019 ging der bodenständige Künstler eine Zusammenarbeit mit der Kölner Produzentin Jenny Gerdts ein und produzierte die ersten Songs in seiner ganz eigenen Stilistik. Seine Debüt-Single hieß »Das komplizierteste Mädchen der Welt«. Das Jahr 2020 brachte ihm einige Konzerttermine, die jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfanden. Pascal Metzger machte aus der Not eine Tugend gemacht und veröffentlichte nach seiner Single »Leben, leben« den Song »Jetzt für immer«.

www.pascalmetzger.de