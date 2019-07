Unwetter im Stadtgebiet Heimbach

Ausstellung zeigt LEADER-Projekte in der Zülpicher Börde

Zülpich. Was ist eigentlich LEADER und welche Projekte gibt es bei uns in der Region? Diese und weitere Fragen werden nun von der Ausstellung „LEADER-Region Zülpicher Börde“, die sich aktuell in den Römerthemen – Museum der Badekultur in Zülpich befindet, beantwortet.