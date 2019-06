Reitend durch den Hürtgenwald

Die leidenschaftliche Reiterin widmete sich da ihrem Hobby und hat - unterstützt von einer Klassenkameradin und den Fachleuten des Rureifel-Tourismus - drei Reiterrouten auf den Weg gebracht.

»Es gibt Karten und beschilderte Routen für Wanderer und Radfahrer. Reiter aber sind planlos unterwegs«, weiß Kluß. »Die Touren starten an größeren Parkplätzen und streifen gastronomische Einrichtungen, damit man auch mal einkehren kann«, ist das Konzept der Auszubildenden durchdacht. Auch die Politik hat sie bereits überzeugen können. Schließlich sei Reiten auch ein Tourismusfaktor.

Und so sind auf dem Internetportal »outdooractive.com« drei Routen zu finden: Eine einstündige, sieben Kilometer lange Runde führt um den Ort Gey. Die Biber-Runde startet an der Freizeitanlage Bosselbach in Vossenack oder am Sportplatz Hürtgen. Sie ist etwa zwölf Kilometer lang. Und die »Runde durch den Hürtgenwald« führt vom Parkplatz Ochsenkopf in Raffelsbrand aus 27 Kilometer lang rund um Vossenack und Simonskall. »Wir informieren auch, welche Reitställe in der Nähe liegen, schließlich leben über 500 Pferde in gewerblichen Stallungen Hürtgenwalds«, weiß Kluß. Und jeder Beteiligte möge vom neuen Angebot partizipieren.

»Wir wollen die Reiterhöfe einbinden, um das Angebot bekannter zu machen«, schaut Kluß in die Zukunft. In den Info-Punkten in Simonskall und Zerkall wird es Flyer geben. Die Gastronomie soll ebenfalls angesprochen und vom Slogan »Reiter willkommen!« überzeugt werden. Eine Beschilderung der Strecken ist in Planung und im Frühjahr 2020 soll das Projekt »Reiten im Hürtgenwald« mit einem Reitertag offiziell eröffnet werden.

Die Routen gibt es auf www.outdooractive.com