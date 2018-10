Schwerverletzte Sozia ins Krankenhaus geflogen

Gegen 15.45 Uhr am Sonntagnachmittag war ein 36-jähriger aus Aachen mit seinem Motorrad auf der Straße Germeter in Vossenack unterwegs. Als Sozia saß eine 21-jährige Aachenerin auf der Maschine. Die Fahrt ging aus Richtung Raffelsbrand kommend in Fahrtrichtung Hürtgenwald, als das Krad plötzlich ungebremst gegen das Heck eines am Fahrbahnrand parkenden Autos prallte. Das Zweirad samt Fahrer kam zu Fall, die Mitfahrerin wurde nach vorne geschleudert und fiel hinter dem geparkten Wagen auf den Asphalt. Dort blieb sie schwer verletzt liegen. Eingesetzte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die beiden Aachener am Unfallort. Während der Kradfahrer mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde, brachte ein Rettungshubschrauber die schwer verletzte Sozia in ein Klinikum.Lebensgefahr bestand nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme gab der 36-jährige an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Ermittlungen und Zeugenaussagen lassen Zweifel an dieser Aussage aufkommen, da die Sonne zu dieser Zeit eher im Rücken der verunfallten Verkehrsteilnehmer stand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern folglich an.