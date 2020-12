Best Resume Writing Services In Bangalore.Buy local essay.Avoidance Of Plagiarism.Buy essay no plagiarism 2.721 (2.679) Personen sind mittlerweile wieder gesund. Aktuell beläuft sich die Zahl der Coronapositiven auf 385 (326) im Kreis Euskirchen. Derzeit gibt es laut Kreisverwaltung im Kreis 0 (0) begründete Verdachtsfälle. Die Inzidenz (neue bestätigte COVID-19-Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner) beträgt jetzt 172,6 (152,5). Aktuell befinden sich 1.867 (1.810) Menschen in Quarantäne. Bisher sind 63 (62) Personen aus dem Kreis an Covid-19 verstorben. Nach dem Tod eines 86-Jährigen im Krankenhaus ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Drei weitere Infizierte waren mit Covid-19 verstorben. Bei ihnen war das Virus jedoch nicht die führende Todesursache.

Bad Münstereifel: 68 Positive, 244 Genesene.

Blankenheim: 3 Positive, 80 Genesene.

Dahlem: 3 Positiver, 33 Genesene.

Euskirchen: 130 Positive, 990 Genesene.

Hellenthal: 7 Positive, 113 Genesene.

Kall: 7 Positive, 140 Genesene.

Mechernich: 36 Positive, 395 Genesene.

Nettersheim: 20 Positive, 65 Genesene.

Schleiden: 47 Positive, 185 Genesene.

Weilerswist: 38 Positive, 214 Genesene.

Zülpich: 26 Positive, 262 Genesene.

