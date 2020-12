433 Coronapositive im Kreis / Inzidenz steigt auf 176,7

http://www.nutritiamea.ro/?writing-services-ma Help Experts To Reduce Your Stress. If you are looking for cheap dissertation help to get you top grades, then it is ideal to look out for experts, so that you can be assured that you will be getting quality services. You need to share all the study material and the respective guidelines as mentioned by university or college professors. As our online cheap dissertation help 2.740 (2.721) Personen sind mittlerweile wieder gesund. Aktuell beläuft sich die Zahl der Coronapositiven auf 433 (385) im Kreis Euskirchen. Derzeit gibt es laut Kreisverwaltung im Kreis 0 (0) begründete Verdachtsfälle. Die Inzidenz (neue bestätigte COVID-19-Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner) beträgt jetzt 176,7 (172,6). Aktuell befinden sich 1.855 (1.867) Menschen in Quarantäne. Bisher sind 64 (63) Personen aus dem Kreis an Covid-19 verstorben. Nach dem Tod einer 88-Jährigen im Krankenhaus ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Drei weitere Infizierte waren mit Covid-19 verstorben. Bei ihnen war das Virus jedoch nicht die führende Todesursache.

Bad Münstereifel: 72 Positive, 244 Genesene.

Blankenheim: 6 Positive, 81 Genesene.

Dahlem: 4 Positiver, 33 Genesene.

Euskirchen: 142 Positive, 999 Genesene.

Hellenthal: 8 Positive, 114 Genesene.

Kall: 11 Positive, 140 Genesene.

Mechernich: 45 Positive, 399 Genesene.

Nettersheim: 23 Positive, 65 Genesene.

Schleiden: 52 Positive, 186 Genesene.

Weilerswist: 42 Positive, 216 Genesene.

Zülpich: 28 Positive, 263 Genesene.

Service:

