482 Coronapositive im Kreis / Inzidenz steigt auf 197,3

2.885 (2.862) Personen sind mittlerweile wieder gesund. Aktuell beläuft sich die Zahl der Coronapositiven auf 482 (490) im Kreis Euskirchen. Derzeit gibt es laut Kreisverwaltung im Kreis 0 (0) begründete Verdachtsfälle. Die Inzidenz (neue bestätigte COVID-19-Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner) beträgt jetzt 197,3 (193,7). Aktuell befinden sich 1.893 (1.880) Menschen in Quarantäne. Bisher sind 67 (66) Personen aus dem Kreis an Covid-19 verstorben. Nach dem Tod einer 81-Jährigen, die zu Hause verstorben ist, ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Vier weitere Infizierte waren mit Covid-19 verstorben. Bei ihnen war das Virus jedoch nicht die führende Todesursache. In einem Fall wird die Todesursache noch ermittelt.

Nach Kommunen:

Nach Kommunen:

Bad Münstereifel: 72 Positive, 254 Genesene.

Blankenheim: 8 Positive, 82 Genesene.

Dahlem: 7 Positiver, 35 Genesene.

Euskirchen: 143 Positive, 1.050 Genesene.

Hellenthal: 7 Positive, 120 Genesene.

Kall: 24 Positive, 143 Genesene.

Mechernich: 62 Positive, 415 Genesene.

Nettersheim: 24 Positive, 73 Genesene.

Schleiden: 42 Positive, 204 Genesene.

Weilerswist: 56 Positive, 233 Genesene.

Zülpich: 37 Positive, 276 Genesene.

