Aktenzeichen XY...ungelöst: Teppichbetrüger-Fall im TV

Der bislang unbekannter Tatverdächtige hatte am 10. Dezember 2018 bei einem 79-jährigen Geschädigten angerufen. Während des Telefonats nahm er Bezug auf einen tatsächlich stattgefundenen Teppichkauf in der Türkei Ende 2007. Er bot dem 79-Jährigen an, diese Teppiche nun weiterverkaufen zu können. Dafür müsste er vorab, für einen Käufer aus der Schweiz, Zollgebühren bezahlen.

Der Geschädigte übergab letztendlich 28.000 Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von circa 4.800 Euro an den Tatverdächtigen. Gemeinsam fuhr der Geschädigte mit dem Tatverdächtigen zum Flughafen, dort sollte der Käufer aus der Schweiz erschienen. Der Tatverdächtige ging alleine in das Flughafengebäude. Als er zurückkehrte erklärte er, dass der Käufer verhindert sei und ein neuer Termin vereinbart werden müsse. Zu einem weiteren Termin ist es nicht gekommen. Geld und Schmuck sind beim Tatverdächtigen.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

- Der Täter nannte sich selbst Hassan Afgali, behauptete, aus der Türkei zu kommen

- Etwa 65 Jahre alt, leicht untersetzt (leichter Bauchansatz

- wirkte sehr sympathisch und kompetent

- 1,75-1,80 groß, dunkle Haare, dunkle Augen, Dreitage-Vollbart

- spricht sehr gut Deutsch, mit ganz leichtem Akzent

- auffällig: an beiden Handrücken ein rötlicher Ausschlag, an der rechten Hand mit leichter Bläschenbildung; cremte sich oft Hände ein, trug wegen angeblicher Allergie auf Wolle transparente Einweghandschuhe

- Kleidung: dunkel, sehr elegant, mit Weste und Jackett, trug teilweise einen schwarzen Hut mit schmaler Krempe

Hinweise bitte an 02251 799-888 (geschaltet Mittwoch, 18.11.2020, 19:30 bis 22 Uhr), 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.