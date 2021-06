fs 07. Juni 2021 Artikel teilen





Alkohol und Drogen: Mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kreis Euskirchen. Mehrere Verkehrsteilnehmer sind am Sonntag, 6. Juni, bei Kontrollen im Kreis Euskirchen negativ aufgefallen. In Weilerswist-Hausweiler war ein 27-Jähriger mit 1,66 Promille im Auto unterwegs. In Euskirchen hielt die Polizei einen 15-jährigen Mofafahrer an. Neben der Tatsache, dass das Mofa "frisiert" war, hatte der Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis und Drogen konsumiert. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Blankenheim ging den Beamten ein alkoholisierter 55-Jähriger Autofahrer ins Netz (1,26 Promille).