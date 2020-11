Alle Corona-Infos fÃ¼r den Kreis auf einen Blick

Write My Book Reports - Let specialists do their responsibilities: receive the necessary paper here and expect for the highest score professional and Das Highlight des neuen Corona-Portals ist eine Karte des Kreises Euskirchen, die die Corona-Fallzahlen aller Kommunen visualisiert. Ein Klick auf die jeweilige Kommune, und man erkennt auf den ersten Blick, wie die Lage in der unmittelbaren Nachbarschaft ist. Hinzu kommen mehrere Grafiken, die den Verlauf der Pandemie seit Beginn im Frühjahr darstellen – Gesamtzahl der Fälle, die Genesenen, die Todesfälle, die Entwicklung der Inzidenz und mehr.

Neben diesen täglich aktualisierten Infos finden die Bürgerinnen und Bürger auf der Seite wichtige Informationen rund um Corona, zum Beispiel was man tun soll, wenn man Krankheitssymptome hat oder wie die Quarantäne verläuft. „Das ist unser Servicepaket zur Corona-Thematik", sagt Ramers. „An dieser Stelle werden wir in Kürze auch über das im Kreis Euskirchen geplante Impfzentrum informieren." https://corona.kreis-euskirchen.de