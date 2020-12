Auch im Lockdown ist die Polizei für die Menschen da

Dazu gehört auch, den Publikumsverkehr auf den Polizeidienststellen auf das erforderliche Maß zu beschränken. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Euskirchen erneut darauf hin, dass Anzeigen auch grundsätzlich über die Internetwache erstattet werden können. Dies ist insbesondere möglich, wenn keine Sofortmaßnahmen notwendig sind. Erreichbar ist die Internetwache unter https://polizei.nrw/internetwache.

Bei Zweifeln kann man sich mit Fragen und Anliegen telefonisch bei der Polizeidienststelle in der Nähe melden. Diese sind unter dem Link: euskirchen.polizei.nrw/kreispolizeibehoerde-euskirchen zu finden. Die Bezirksdienstaußenstellen bleiben während der Bürozeiten geöffnet und sind erreichbar.

Hinweise zu Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung werden von der Polizei ernst genommen und in Abstimmung mit der Stadt/Gemeinde überprüft. Alle Polizistinnen und Polizisten sind angehalten, verstärkt und verschärft einzuschreiten, wo Corona-Regeln missachtet werden. Originär sind weiterhin die kommunalen Ordnungsbehörden zuständig. Grundsätzlich wird die Polizei den Amts- und Vollzugshilfeersuchen dieser Behörden entsprechen.

Die 110 für Notfälle freihalten

In Notfällen immer die Notrufnummer 110 wählen! Wichtiger Hinweis: Die Polizei bittet dringend, die »110« für Notfälle freizuhalten, in denen schnelles Handeln der Polizei erforderlich ist. Für Fragen rund um den Umgang mit dem Corona-Virus hat die Landesregierung NRW ein Bürgertelefon eingerichtet. Das Service-Center der Landesregierung ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr telefonisch unter 0211-9119-1001 oder per E-Mail unter corona@nrw.de erreichbar.