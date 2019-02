Am Donnerstag, 21. März, präsentieren sich kleinere und größere Arbeitgeber aus der Region auf der zweiten Euskirchener Jobmesse im City-Forum, Hochstraße 39, in Euskirchen. Ergänzt wird der Karrieretag durch sechs attraktive Vorträge.

Stolperfallen für Führungskräfte

Um 11.15 Uhr steht der Vortrag von Mona Wiezoreck auf den Programm: »Stolperfallen im Job vermeiden und souverän führen«. Eine gute Ausbildung ist der erste Schritt zum Erfolg. Wer zudem motiviert, wissbegierig ist und dazu noch »den richtigen Riecher« hat, hat gute Chancen, erfolgreich zu werden. Wer so die Karriereleiter bis auf die obersten Sprossen erklommen hat, findet sich meist in einer Führungsposition wieder. Aber Vorsicht: Dort lauern Stolperfallen, die selbst die Erfolgreichsten schnell ins Straucheln bringen können. »Als Trainerin und Coach für junge Führungskräfte habe ich deshalb einen ungewöhnlichen Rat: Blamier dich täglich! Kommunizieren statt kommandieren, machen statt zögern, nicht ducken, sondern verantworten. Diese drei Ratschläge gebe ich jungen Führungskräften mit auf den Weg«, so Mona Wiezoreck. Unsicherheit in der ersten Zeit des Berufslebens, gerade wenn diese schon mit Führungsverantwortung verbunden ist, sei völlig normal. Wichtig ist wie man damit umgeht: »Bei anderen Mitarbeitern nachzufragen ist keine Schande, Kommunikation auf Augenhöhe stellt nicht die Führungsrolle in Frage und eigene Entscheidungen für das Team müssen verantwortet werden«, ergänzt die Expertin.

Weitere Ratschläge hat Mona Wiezoreck für junge Führungskräfte am Donnerstag, 21. März, um 11.15 Uhr in der Actimonda-Lounge im City-Forum parat.

Weitere Vorträge