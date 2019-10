Botschafter der Heimat werden

»Die Nachfrage nach Gästeführern ist groß, nach ihnen wird in unseren touristischen Einrichtungen oft verlangt«, weiß Iris Poth, Geschäftsführerin der Nordeifel Tourismus GmbH zu berichten. Das Problem an der Sache ist, dass die Schar der Gästeführer, die man in touristische Angebote einbinden kann, eher übersichtlich ist. Daher hat man sich bei der Tourismuswerkstatt Eifel, bei der es sich um ein gemeinsames Projekt der Monschauer Land Touristik, der Rureifel-Tourismus und der Nordeifel Tourismus GmbH handelt, dazu entschlossen, eine Guide-Schulung in der Erlebnisregion Nationalpark Eifel anzubieten. »Gesucht werden Menschen, die Lust und Zeit haben, zukünftig auf selbstständiger Basis Gästeführungen anzubieten«, umreißt Iris Poth das ungefähre Anforderungsprofil. Gerne seien auch Menschen willkommen, die sich bereits auf das eine oder andere Thema spezialisiert haben und nun ihr Wissen über die Region weitergeben möchten.

Kooperation mit den Regio Guides

Vorkenntnisse in Methodik und Didaktik sind nicht notwendig, Ideen, wie die eigene Gästeführung aussehen könnte, sind dagegen sehr willkommen. Die künftigen Gästeführer arbeiten später auf eigene Rechnung. Allerdings ist man bei den Touristikern bestrebt, die sie in touristische Angebote zu integrieren. Das Rüstzeug vermitteln wird Gabriele Harzheim, die als wissenschafltiche Referentin bei Vogelsang IP über großes Fachwissen verfügt. Außerdem wird eine Kooperation zu den Regio Guides angestrebt, die es bereits seit 20 Jahren gibt. Laut Claudia Wegenka sind in diesem Verbund rund 20 Gästeführer unter anderem bei Stadt- oder Biberführungen aktiv. Über den Bundesverband könne man auch günstiger an notwendige Versicherungen kommen. Die neuen Gästeführer sollen keine Konkurrenz zu den Regio Guides darstellen.

