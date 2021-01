Covid-19-Impfungen im Kreis Euskirchen sind angelaufen

online from UK USA UAE Australia Canada China experts In der ersten zwei Wochen seien insgesamt 1.445 Impfdosen in den Seniorenheimen im Kreis Euskirchen verabreicht worden. Keine Impfdosis habe »verworfen« werden müssen, betont Andres. Für die aktuelle Woche seien weitere 730 Impfdosen disponiert. »Wir gehen davon aus, dass der Impfprozess noch beschleunigt werden kann, wenn wir größere Mengen an Impfstoff bekommen«, erklärt der Pressesprecher.

Am Montagabend hat der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zudem angekündigt, dass alle Impfzentren im Land am 1. Februar ihren Betrieb aufnehmen, also auch das Impfzentrum in der ehemaligen Eifelhöhenklinik in Marmagen. Zunächst werden dort die Menschen geimpft, die 80 Jahre oder älter sind. Sie können sich ab dem 25. Januar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 116 117 01 oder unter www.116117.de anmelden. Genauere Informationen erhalten die betreffenden Seniorinnen und Senioren in der kommenden Woche per Brief. Alle werden persönlich angeschrieben.





Hausarzt kann erst später impfen

