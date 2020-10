Covid-19-Update: Inzidenzwert im Kreis steigt auf 38,7

Bisher sind 28 (28) Personen aus dem Kreis Euskirchen an den Folgen des Virus verstorben. Zwei weitere Infizierte sind verstorben, bei ihnen war Covid-19 jedoch nicht die führende Todesursache. Bei einem Mann, der mit dem Coronavirus infiziert war und im Krankenhaus verstarb, wird die genaue Todesursache derzeit noch ermittelt. 804 (800) Personen sind mittlerweile wieder gesund. Somit beläuft sich die Zahl der aktuell Coronapositiven auf 88 (78) im Kreis Euskirchen. Derzeit gibt es laut Kreisverwaltung im Kreis 7 (9) begründete Verdachtsfälle. Die Inzidenz (neue bestätigte COVID-19-Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner) beträgt jetzt 38,7 (37,6). Aktuell befinden sich 527 (542) Menschen in Quarantäne.

In der Stadt Euskirchen gilt in folgendem Bereich die erweitere Maskenpflicht, also auch unter freiem Himmel: Alter Markt, Berliner Straße zwischen Klosterstraße, Spiegelstraße und Mittelstraße, Bahnhofstraße Euskirchen, Bahnhofsvorplatz Euskirchen, Busbahnhof Euskirchen, Gardebrunnenplatz, Neustraße (Karte zu den Bereichen). Um die COVID-19-Pandemie wirksam eindämmen zu können, sei die Mithilfe Bürger erforderlich, indem sie sich auch an die strengeren Regelungen halten, heißt es in einer Mittielung der Stadt Euskirchen. Die Einhaltung werde durch das städtische Ordnungsamt verstärkt kontrolliert. In den Bereichen, in denen auch im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht besteht, seien entsprechende Hinweisschilder angebracht worden.

Hier gilt ebenfalls die erweiterte Maskenpflicht

In folgenden öffentlichen Außenbereichen gilt ebenfalls die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung:

Stadt Bad Münstereifel: Entenmarkt, Fibergasse, Orchheimer Straße, Markt, Marktstraße, Trierer Straße 1-17 (Sonnenhof City Outlet), Werther Straße

Stadt Euskirchen (s.o.)

Gemeinde Kall: Aachener Straße 53 bis 72, Am Hüttengraben ab Einmündung Loshardt bis Hausnummer 3, Auelstraße 8 bis 33, Hindenburg Straße 3 bis 25 mit Verbindungsweg Hindenburg Straße zur Nikolausschule (zum Weiherbenden), Loshardt ab Einmündung Hindenburg Straße bis Hausnummer 6, Trierer Straße 5 bis 29,

Kall-Sistig: Pfarrer-Berens-Straße (Bereich Grundschule)

Gemeinde Nettersheim:-Bahnhofsgelände Nettersheim, Zugangsbereiche der Kindertagesstätten

Die vollständige Allgemeinverfügung des Kreises Euskirchen finden Sie hier.

Zahlen nach Kommunen:

Bad Münstereifel: 7 Positive, 70 Genesene.

Blankenheim: 0 Positive, 26 Genesene.

Dahlem: 1 Positive, 13 Genesene.

Euskirchen: 44 Positive, 309 Genesene, 2 Verdachtsfälle.

Hellenthal: 2 Positive, 17 Genesene.

Kall: 7 Positive, 37 Genesene.

Mechernich: 5 Positive, 141 Genesene, 1 Verdachtsfall.

Nettersheim: 2 Positiver, 15 Genesene.

Schleiden: 7 Positive, 66 Genesene, 2 Verdachtsfälle

Weilerswist: 7 Positive, 59 Genesene.

Zülpich: 6 Positive, 51 Genesene, 2 Verdachtsfälle.

Service:

Welche Schutzmasken erfüllen welchen Zweck: Hier klicken!

Wie wahrscheinlich ist eine Ansteckung mit und ohne Maske: Hier klicken!