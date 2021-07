Die Menschen in der Eifel brauchen Hilfe

Heldinnen und Helden des Landes sind die Helfer

Adenau. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, sowie der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz waren am Sonntag gemeinsam in den Ort Schuld in der Verbandsgemeinde Adenau gekommen, der von der Hochwasserkatastrophe mit am schwersten betroffen war, um sich dort ein persönliches Bild von der katastrophalen Lage zu machen.