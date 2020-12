Die Stunde der Wintervögel

http://www.wzw.tum.de/?literature-review-buy - Get started with dissertation writing and compose the best term paper ever forget about your worries, place your task here and receive 2020 hatten sich deutschlandweit an der Aktion mehr als 143.000 Menschen beteiligt. In NRW zählten rund 28.000 Vogelfreunde mehr als 530.000 Vögel gezählt. »Im Kreis Euskirchen freuen wir uns seit Jahren über steigende Teilnehmerzahlen. Im letzten Jahr hatten 488 Vogelfreunde an der Aktion teilgenommen« so Günter Lessenich Beisitzer im Vorstand und Mitbegründer des Forum Ornithologie im NABU Euskirchen.

Augenmerk auf die Blaumeise

»Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Winter der Blaumeise«, so Christian Härting, Vogelschutzexperte des NABU NRW. Im Frühjahr waren Tausende Vögel der Art einem Bakterium zum Opfer gefallen. Bei der Vogelzählung im Mai wurden entsprechend weniger Blaumeisen beobachtet. Nun muss man sehen, ob dieser Effekt auch im Winter noch spürbar ist.

Einfach mitmachen

Mitmachen bei der Stunde der Wintervögel ist ganz einfach: Jeder kann eine Stunde lang die Vögel am Futterplatz, vom Garten, Balkon oder Fenster aus oder im Park zählen und dem NABU melden. Es wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können unter www.NABU.de/onlinemeldung bis zum 18. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 9. und 10. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157-115 geschaltet. Auch über die NABU-App »Vogelwelt« (www.NABU.de/vogelwelt) kann gemeldet werden.

Erlebnisse schildern

Uwe Wedegärtner ruft zudem die Menschen auf: "Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre schönsten Erlebnisse bei der Zählung der Gartenvögel schildern würden. Oder sie schildern uns, wie sie Ihre Familienmitglieder , Partner oder sich selbst zu der Teilnahme an der Zählung motiviert haben. Schreiben Sie uns gerne Ihre Erlebnisse an Ornithologie@NABU-Euskirchen.de."

Vogel des Jahres

Dass die winterlichen Gartenvögel zu den beliebtesten Vogelarten Deutschlands gehören, zeigt der aktuelle Zwischenstand bei der ersten öffentlichen Wahl zum Vogel des Jahres. Mit Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel und Haussperling stehen allein vier Wintervögel in den Top Ten. Bis zum 15. Dezember wurden die Vorschläge für die Vorwahl abgegeben. Der NABU ging mit zwei Vorschlägen ins Rennen, dem Schwarzstorch und dem Kolkraben. Leider landeten sie nicht unter den besten Zehn. Nach der Stunde der Wintervögel beginnt dann ab dem 18. Januar die Hauptwahl unter den Top Ten.