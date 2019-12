Diebe hatten es auf Baumaschinen und Arbeitsgeräte abgesehen

Durch einen Zeugen wurde der Inhaber einer Euskirchener Firma am Sonntagmorgen, 8. Dezember um 4.55 Uhr, auf ein offenstehendes Tor an seiner Firma hingewiesen. Als der Firmeninhaber an seiner Liegenschaft eintraf, erkannte er lediglich das offenstehende Zugangstor zum Gelände und schloss dieses. Andere Feststellungen habe er jedoch nicht gemacht. Erst am Dienstagmorgen benmerkte er, dass vier hochwertige Arbeitsmaschinen felhten. Offenbar hatten der oder die Diebe eine Außenmauer überstiegen und nach dem Diebstahl das Tor geöffnet und so das Gelände mit den Maschinen verlassen.

In der Nacht zu Dienstag, 10. Dezember betraten Unbekannte eine Baustelle an der Vogelrute in Euskirchen. Dort findet zurzeit ein Umbau statt. Auf noch nicht geklärte Weise verschafften sich die Diebe zugang zur verschlossenen Baustelle und entwendeten hochwertige Arbeitsmaschinen. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe bei einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug an der Breite Straße in Bad Münstereifel. Ein Firmenmitarbeiter hatte das Auto Montagabend neben dem Firmengelände verschlossen abgestellt. Als er sein Fahrzeug wieder nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Aufbruchspuren waren am Fahrzeug nicht vorhanden.